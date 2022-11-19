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Новая прическа Маккенни никого не оставила равнодушным. В соцсетях – пожар🔥

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В преддверии чемпионата мира Уэстон Маккенни решил изменить имидж.

Полузащитник «Ювентуса» добавил в свою прическу несколько ярких акцентов в цветах национального флага США.

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Новая прическа Маккенни взбудоражила не только поклонников «Ювентуса», но и нейтральных болельщиков. В соцсетях начался парад шуток и мемов.

Делимся с вами лучшими шедеврами болельщиков:

«Цветные волосы Маккенни напомнили мне эту классику».

«У Маккенни на голове флаг Франции».

«Уэстон Маккенни бегает и выглядит так, будто кто-то засунул ему в волосы это мороженное».

«Маккенни должен получить красную карточку уже за то, что выбрал такую прическу».

«Я в шоке из-за того, что ФИФА не заставила Маккенни сбрить волосы».

«Каждый раз, когда вижу прическу Маккенни».

А как вам новый образ Уэстона?        

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