Новая прическа Маккенни никого не оставила равнодушным. В соцсетях – пожар🔥
В преддверии чемпионата мира Уэстон Маккенни решил изменить имидж.
Полузащитник «Ювентуса» добавил в свою прическу несколько ярких акцентов в цветах национального флага США.
Новая прическа Маккенни взбудоражила не только поклонников «Ювентуса», но и нейтральных болельщиков. В соцсетях начался парад шуток и мемов.
Делимся с вами лучшими шедеврами болельщиков:
«Цветные волосы Маккенни напомнили мне эту классику».
«У Маккенни на голове флаг Франции».
«Уэстон Маккенни бегает и выглядит так, будто кто-то засунул ему в волосы это мороженное».
«Маккенни должен получить красную карточку уже за то, что выбрал такую прическу».
«Я в шоке из-за того, что ФИФА не заставила Маккенни сбрить волосы».
«Каждый раз, когда вижу прическу Маккенни».
А как вам новый образ Уэстона?
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