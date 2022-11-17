Туринская Старушка
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Влахович вернулся после травмы и забил в товарищеском матче за Сербию

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Душан Влахович Душан Влахович
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Этим вечером Душан Влахович вернулся на поле после проблем с пахом, из-за которых он в последние несколько недель не играл за «Ювентус».

Центрфорвард вышел на второй тайм во время товарищеского матча, последнего перед чемпионатом мира, между Сербией и Бахрейном при счете 1:1 и на 50-й минуте отдал голевую передачу на Тадича, а затем забил гол.

Великолепная передача Влаховича от Тадича, который пяткой вывел центрфорварда «Ювентуса» в штрафную.

 

Нападающий ворвался в штрафную и реализовал момент.

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