Влахович вернулся после травмы и забил в товарищеском матче за Сербию

Этим вечером Душан Влахович вернулся на поле после проблем с пахом, из-за которых он в последние несколько недель не играл за «Ювентус».

Центрфорвард вышел на второй тайм во время товарищеского матча, последнего перед чемпионатом мира, между Сербией и Бахрейном при счете 1:1 и на 50-й минуте отдал голевую передачу на Тадича, а затем забил гол.