Поль Погба назвал топ-3 лучших полузащитник в мире: одноклубников среди них нет

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба назвал трех лучших полузащитников в мире в подкасте Muslim Money Guys. Поль выбрал игроков, отмечая их универсальность.

«Тони Кроос, Марко Верратти, Тиаго Алькантара – они не просто сдерживающие полузащитники и не просто «десятки», они действуют от штрафной до штрафной, могут повлиять на итог игры, сделать ассист или забить».

Поль Погба пропустит чемпионат мира из-за травмы мениска, которую он получил во время предсезонки с «Ювентусом». Он был прооперирован и не успел восстановиться к поездке в Катар.

Стоит отметить, что никто из трио, выбранного Погба тоже не примет участия в турнире: Кроос завершил карьеру в сборной Германии, Италия с Верратти пропускает ЧМ, а Тиаго не получил вызов от Луиса Энрике.

Согласны с выбором Погба?