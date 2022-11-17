«Два сезона с Аллегри помогли мне стать намного лучше». Рабьо отмечает вклад тренера в свой прогресс

Прошлым летом казалось, что история Адриена Рабьо и «Ювентуса» подошла к концу. Однако, полузащитник не смог достигнуть соглашения с «МЮ» и в итоге остался в Турине.

Если болельщики были не очень довольны таким исходом, то Макс Аллегри сразу же стал использовать игрока в стартовом составе. Тренер постоянно поддерживал француза после своего возвращения в клуб в 2021 году. И футболист смог ему отплатить за доверие. Раньше 27-летний Рабьо не был результативен, но в этом сезоне он сделал качественный шаг вперед.

В недавнем интервью Рабьо признал, что многому научился у Маурицио Сарри, но важнейшую роль к его карьере сыграл именно Аллегри.

«Я многому научился у Сарри, но эти два сезона под руководством Аллегри помогли стать существенно лучше», - говорил футболист La Gazzetta dello Sport.

«В этом году мы много работаем с видео с одним из помощников Аллегри – Паоло Бьянко. Это я делаю и в сборной, хотя тут мы играем иначе».