«Для тренера это очень ценное качество». Дешам объяснил, почему включил Рабьо в состав сборной Франции на ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру Адриена Рабьо в этом сезоне и включил его в свою команду перед стартом Чемпионата мира.

Рабьо пропустил прошлый турнир и усердно работал над тем, чтобы стать ключевым игроком национальной сборной своей страны.

Полузащитник проводит отличный сезон в «Ювентусе» и является самым результативным игроком на своей позиции – на его счету уже 5 голов.

Дешам не мог оставить такой прогресс без внимания:

«Адриен поменял много позиций на поле, сделал это и в «Ювентусе», до этого он был скован рамками, а сегодня Рабьо стал многофункциональным игроком, мне нравится, как он сам себя характеризует: футболист, который дает баланс. Для тренера это очень ценное качество», - цитирует Дешама Calciomercatoweb.