«Да ему премию надо дать!». Аллегри поддержал Алекса Сандро после удаления в матче с «Вероной»

На 92-й минуте матча «Верона»-«Ювентус» Алекс Сандро получил красную карточку после того, как сбил Кевина Лазанью в метре от штрафной, не позволив ему остаться один на один с Перином.

После игры Массимилиано Аллегри поддержал своего игрока, отметив, что не считает такую грубую игру ошибкой.

«Сделал ли я выговор Алексу Сандро? Конечно нет, да он премию заслужил, потому что спас нас от гола».

«Мы действовали вчетвером против одного: фолить должен был Парадес, а центральный защитники атаковать того, у кого был мяч, чтобы это не дошло до штрафной. У нас уже был такой эпизод в матче с «Бенфикой».

«Ювентус» заработал во вчерашней встрече с «Вероной» три очка, автором единственного гола стал Мойзе Кин. На сегодняшний день туринский клуб занимает четвертую строчку в Серии А.