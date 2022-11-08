Туринская Старушка
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«Юве» обязан выкупить Кина у «Эвертона» в конце сезона. Весной клуб решит, продать его или оставить

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Последняя победа над «Интером» подняла боевой дух, но теперь важно найти стабильность, начиная с матча в четверг вечером против «Верона».

Но у "Юве" снова есть проблемы с составом.

Влахович, похоже, не успевает восстановиться вовремя, Милик в последних матчах выглядел тусклым, а Мойзе Кин не попал в состав против «нерадзурри» из-за воспаления старого шрама на прямой мышце бедра: но «Ювентус» уверен в восстановлении игрока перед игрой с "Вероной".

Как пояснил Calciomercato.com, тем временем поступают важные новости о его будущем в «Ювентусе», поскольку в конце года «Ювентус» будет обязан выкупить после двухлетней аренды «Эвертона», а затем решить, продавать или нет.

Окончательное решение будет принято в марте/апреле, поэтому у Кина еще есть время, чтобы зарекомендовать себя. 

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