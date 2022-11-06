10 побед, 7 пропущенных мячей, 6 красных карточек: любопытная статистика противостояния «Ювентус»-«Интер»

Через несколько минут «Ювентус» сыграет в важнейшем матче этого тура Серии А, приняв миланский «Интер».

Официальный сайт клуба опубликовал интересную статистику и факты перед игрой:

В последних 16 матчах Серии А против «нерадзурри» в Турине «бьянконери» одержали 10 побед, 4 ничьи и потерпели только 2 поражения.

Итальянское дерби всегда было жарким: в последних восьми встречах чемпионата было показано шесть красных карточек. Звезды «Ювентуса» получили две, «Интера» - четыре.

Макс Аллегри будет полагаться на свою оборону – одну из самых надежных в Европе. «Ювентус» пропустил только 7 голов в Серии А с начала сезона: только «Барселона» (4) и «Бенфика» (5) пропустили меньше.

Интересно, что навесы были сильной стороной «Ювентуса», таким образом подопечные Аллегри забили больше, чем любая другая команда в Серии А (7), в то время как их соперники пропустили больше голов после навесов, чем любая другая команда (5). Посмотрим, придется ли переписать эту статистику после сегодняшнего матча.

В «Ювентусе» больше всего результативных игроков, родившихся после 01.01.2000: речь идет о Душане Влаховиче (7), Мойзе Кине (1), Николо Фаджиоли (1), Фабио Миретти (1) и Сэме Айлинге (1). Обидно, что Душан не сможет помочь команде, но партнеры должны продолжить его дело.