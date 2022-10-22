«Одноклубники мне очень помогли». Мойзе Кин благодарит команду за поддержку в трудный для футболиста период

Мойзе Кин снова начал забивать, отметившись в матче «Ювентуса» против «Эмполи» (4-0). «Бьянконери» отчаянно нуждались в победе, и, после неудачного периода, Кин смог помочь команде, открыв счет вчера вечером.

Мойзе был ключевым игроком «Юве», но ему не хватало голов. Время не играет на руку футболисту, выступающему на правах аренды - ему нужно проявить себя, чтобы «Ювентус» выкупил его у «Эвертона».

Вчера вечером Мойзе напомнил нам, какой он невероятный игрок.

После матча нападающий поблагодарил товарищей по команде за поддержку в непростое для него время:

«Сезон начался для меня непросто, но мои одноклубники очень мне помогли. Я всегда стараюсь упорно работать несмотря на то, что обо мне говорят, важно доказать, кто ты есть на поле. Команда сыграла важную роль: я получил поддержку в сложный для меня период и надеюсь, что теперь смогу продолжать помогать им в ответ», - сказал Мойзе Football Italia,