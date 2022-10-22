Джанкарло Марокки: «Рабьо становится отличным игроком, когда не думает о своей зарплате»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Джанкарло Марокки высоко оценил игру Адрена Рабьо против «Эмполи» вчера вечером.

Француз ранее часто подвергался критике со стороны болельщиков, когда те были недовольны его результативностью на поле.

Однако, Макс Аллегри поддерживает бывшего игрока «ПСЖ» и, если Рабьо в форме, то его регулярно задействуют в матчах. В текущем сезоне Адриен записал в свой актив 4 гола, два из них вчера вечером.

Туринский клуб летом хотел продать полузащитника в «Манчестер Юнайтед», чтобы облегчить зарплатную ведомость, но сделка не состоялась. Марокки считает, что когда Рабьо не думает о своей большой зарплате, то становится отличным командным игроком.

«Если он забывает, сколько зарабатывает, то становится лучшим для «Ювентуса», а как только он вспоминает о чеке, то упускает по 5-6 голов за сезон. У Рабьо много положительных качеств, но он должен их регулярно демонстрировать», - цитирует Марокки Calciomercato.