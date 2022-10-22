Влахович проявил агрессию в матче с «Эмполи» - единственная ложка дегтя в яркой победе «Ювентуса»

«Ювентус» одержал уверенную победу в матче с «Эмполи» (4-0), единственной ложкой дегтя оказалось поведение Душана Влаховича: серб уже не в первый раз за сезон демонстрирует раздражительность и нервозность на поле – вчера от нее пострадал капитан гостей Филиппо Бандинелли. Влахович проявил агрессию, требуя пенальти.

В целом, хотя вечер получился для «Ювентуса» удачным, Влахович не смог забить, его затмил Мойзе Кин, который действовал очень активно и мог записать в свой актив дубль.

Влахович старался быть замеченным, но, несмотря на то, что Костич и Куадрадо делали множество точных и опасных передач в штрафной, серб не смог превратить их в гол: он много боролся, но был заменен на 65-й минуте, что весьма непривычно для него.

У Душана будет время, чтобы наверстать упущенное, сейчас важнее то, что команда снова обрела веру в себя и это отражается на результатах.