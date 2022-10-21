«Если бы не он, то ситуация «Юве» была бы куда более печальной». Журналист называет ключевого игрока команды Аллегри

Спортивный журналист Фабио Каресса отметил значение Душана Влаховича для сегодняшнего «Ювентуса», настаивая, что результаты команды в этом сезоне были бы еще хуже, если бы не серб.

Нападающий присоединился к туринскому клубу в прошедшее зимнее трансферное окно, чтобы помочь своими голами. Влахович остается одним из ключевых игроков «Юве» несмотря на конкуренцию с Аркадиушем Миликом.

Хотя оба нападающих в строю, команда по-прежнему показывает низкую результативность. Влахович в «Ювентусе» не такой смертоносный, как был в «Фиорентине», но Каресса уверен, что без него «бьянконери» вообще бы не справились.

«Мы говорим о том, что Влаховичу сложно в этом сезоне, но он уже много забил. Если бы не он, то ситуация «Юве» была бы куда более печальной».

«Я думаю, что Влаховичу приходится адаптироваться к новой реальности, думаю, он преодолевает физические проблемы, связанные с травмой паха. Я вижу, что он больше перемещается, хотя раньше играл только вертикально, он стал быстрее и суше. Влахович работает над собой, и если он продолжит в том же духе, то будет еще более ключевым игроком для «Ювентуса», - цитирует журналиста TuttoJuve.