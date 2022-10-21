3 гола Влаховича и 9 побед Аллегри: статистика перед матчем «Ювентус» -«Эмполи»

Сегодня вечером «Ювентус» принимает «Эмполи». Давайте посмотрим на интересную статистику перед матчем.

Фактор пятницы. «Ювентус» остается непобежденным в 19 из 20 матчей Серии А, сыгранных в пятницу: 13 побед, 6 ничьих и только одно поражение. А вот «Эмполи» не выигрывали в пяти предыдущих пятничных встречах.

Специалисты по ничьей. В 2022 году «Эмполи» чаще других команд в Серии А играли вничью: 13 из 29 матчей. Если говорить о топ-5 лигах, то только «Севилья» набирала одно очко чаще – 15 раз.

3 из 3 для Душана. Влахович забил три гола в трех матчах Серии А против «Эмполи», в том числе свой первый дубль за «Ювентус» в прошлом сезоне на стадионе «Кастеллани».

Прошлое Паредеса. Леандро сыграл 33 матча и забил два гола в ворота «Эмпои» в сезоне 2015/16. Это лучшие показатели аргентинца по количеству матчей в Серии А.

Тосканская тактика. Массимилиано Аллегри выиграл 9 из 10 матчей против «Эмполи» в Серии А в качестве тренера, и только один раз встреча закончилась ничьей.