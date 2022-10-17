Итальянский тренер назвал причину неудач «Ювентуса» - это не Аллегри

Итальянский тренер Анджело Алессио считает, что трудности «Ювентуса» на старте сезона связаны с травмами ключевых игроков команды. Пока «бяьнконери» не везет, несмотря на существенные финансовые вложения в состав во время летнего трансферного окна.

Макс Аллегри находится под давлением и рискует потерять работу, но Алессио уверен, что причина неудач команды не в тренере, а в травмах лучших игроков.

«Я думаю, что сезон начался неудачно, причин много, но основная – это травмы ведущих футболистов «Ювентуса». Команда вынуждена почти постоянно играть одним и тем же составом. Аллегри не может рассчитывать на ключевых игроков – на Кьезу и Погба», - цитирует Алессио Tuttomercatoweb.