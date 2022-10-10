Сразу три клуба претендуют на Адриена Рабьо

Хотя результаты «Ювентуса» ухудшаются, прогресс Адриена Рабьо остается одним из немногих позитивных моментов для команды. Француз пропустил старт сезона из-за травмы, но сейчас является незаменимым игроком Макса Аллегри в центре поля.

27-летний футболист начал показывать свой потенциал, но, вполне возможно, что ему недолго осталось играть в Турине.

Контракт Рабьо с «Юве» истекает, а достигнуть соглашения с его мамой и агентом Вероник нелегко. Француз может оказаться свободным агентом на трансферном рынке во второй раз за свою карьеру и сразу несколько клубов с радостью распахнут перед ним двери.

По информации Calciomercato, «МЮ», «Ньюкасл» и «ПСЖ» хотели бы видеть Рабьо у себя. «Красные дьяволы» были близки к подписанию Адриена этим летом. Однако, им не удалось достичь соглашения по личному контракту с агентом игрока.

«Ньюкасл» пытается привлечь в команду как можно больше топовых игроков после появления в клубе больших денег из Саудовской Аравии.

Парижский клуб готов наладить отношения с мамой футболиста, несмотря на их некрасивое расставание в 2019 году.