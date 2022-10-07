«Команда не убедила меня»: бывший игрок «Ювентуса» Марко Борьелло недоволен матчем с «Маккаби»

Бывший игрок «Ювентуса» Марко Боррьелло заявил, что «бьянконери» не убедили его в матче с «Маккаби Хайфа», несмотря на победу 3-1. Ранее команда Аллегри обыграла «Болонью» (3-0), но до международного перерыва они не могли выиграть пять матчей подряд.

Ожидалось, что встреча с израильским клубом будет легкой, но во втором тайме гости усилили давление и были близки к тому, чтобы увезти домой очко.

Боррьелло видел сложности «Ювентуса» и считает, что топ-клуб не должен находиться в таком положении.

«Я видел «Юве» в Лиге чемпионов, прежде всего я видел Ди Марию, который сделал разницу в этом матче. Однако, команда не убедила меня – «Ювентус» не имеет права испытывать трудности против такого соперника, как «Маккаби Хайфа», - цитирует Марко Борьелло Calciomercato.

Напомним, что в январе 2012 года «Ювентус» арендовал Боррьелло до конца сезона 2011/12 с правом выкупа за 8 млн евро, которым впоследствии не воспользовался. За первую половину 2012 года Боррьелло сыграл за «Ювентус» в 17-ти матчах, забил 2 гола и во второй раз в карьере стал чемпионом Италии.