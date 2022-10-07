«Ди Мария показал впечатляющий футбол». Капелло комментирует матч «Ювентус»-«Маккаби»

Фабио Капелло дал оценку победе «Ювентуса» в матче с «Маккаби Хайфа» и действиям некоторых игроков.

«Бьянконери» воспользовались возможностью и одержали необходимую клубу победу в Лиге чемпионов. Сейчас у них есть все шансы выйти в плей-офф. После успеха с «Болоньей» в прошлые выходные у команды Аллегри теперь две победы подряд после пяти неудачных матчей.

Фабио Капелло прокомментировал игру «Юве» в Лиге чемпионов.

«Анхель ди Мария показал впечатляющий футбол. «Ювентусу» его очень не хватало. Что касается Рабьо, то Аллегри всегда защищал его – вчера вечером в нужный момент он сыграл решающую роль».

«Мне не понравился «Ювентус» в последние четверть часа игры, однако в целом матч получился удачным», - цитирует Капелло Tuttomercatoweb.