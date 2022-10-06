Забивает Рабьо, а поздравляют Перина: забавная ошибка на стадионе «Альянц»

Счет во вчерашнем матче «Ювентус»-«Маккаби» в Турине открыл Адриен Рабьо. Однако, на экранах стадиона «Альянц» объявили о голе…Маттиа Перина! Странная ошибка, учитывая то, что Перин играет на позиции вратаря, а прошедший матч вообще провел на скамейке запасных.

Вероятно, такая оплошность продиктована тем, что Рабьо не забивал очень давно – его последний гол за «Юве» был оформлен в последнем туре Серии А в сезоне 2020/21, а если говорить о Лиге чемпионов, то нужно вспомнить март 2021 года и вернуться в 1/8 финала против «Порту», когда отличился Адриен.