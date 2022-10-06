Рабьо и Ди Мария – лучшие: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Маккаби»

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Маккаби» из Хайфы со счетом 3:1.

Сейчас «бьянконери» невероятно важно выигрывать во всех матчах Лиги чемпионов, если команда Аллегри хочет продолжить путешествие в главном клубном турнире Европы.

Игроки «Юве» показали, что готовы бороться. На 35-й минуте Адриен Рабьо сочинил симпатичный гол и после передачи Ди Марии открыл счет в матче. Аргентинец, кстати, в этой игре сделал хет-трик из ассистов.

На 50-й минуте встречи Анхель отдал голевую на Влаховича, который поразил нижний угол ворот «Маккаби». В концовке встречи дуэт Ди Марии и Рабьо вновь принес пользу туринцам: аргентинец навесил с углового, а француз записал третий мяч на счет своей команды.

Ложкой дегтя в победе «Ювентуса» стал гол Давида, израильтянин отыграл один мяч на 75-й минуте встречи.

Так или иначе «бьянконери» забирают столь необходимые три очка.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Маккаби»

Футболисты основы:

Игроки замены:

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