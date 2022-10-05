📸 Рабьо сам придумал и реализовал гол в ворота «Маккаби»

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» играет с «Маккаби» из Хайфы.

Туринцы открыли счет на 35-й минуте встречи. Как же хорошо себя проявил Адриен Рабьо, который фактически придумал и реализовал свой гол.

Француз подобрал мяч после потери «Маккаби», отдал передачу на Ди Марию и побежал к штрафной. Анхель выдал изумительный проникающий пас, Адриен ускорился, вошел в штрафную, пробил и занес мяч точно под перекладину:

Без шансов для вратаря.