Локателли и Рабьо могут вернуться на поле в матче с «Болоньей»

Потеряв очки в начале сезона, «Ювентус» надеется изменить ситуацию после международного перерыва.

Меньше чем через две недели «Юве» отправится в Милан, чтобы сыграть чемпионами на «Сан-Сиро».

Таким образом, Макс Аллегри как можно скорее должен наладить ситуацию в команде – начать можно с победы над «Болоньей» в это воскресенье.

К сожалению, «Ювентус» продолжают преследовать травмы – Фабио Миретти вернулся из сборной с повреждением правой лодыжки.

По информации Gazzetta dello Sport, Аллегри надеется, что Адриен Рабьо и Мануэль Локателли успеют восстановиться к ближайшему матчу. Ранее оба полузащитника автоматически попадали в стартовый состав команды, но в начале этого сезона они получили травмы.

Аллегри рассчитывает выпустить Локателли и Рабьо вместе с Леандро Паредесом, но сначала он должен убедиться, что они полностью готовы играть. В противном случае в полузащите против «Болоньи» на поле выдут Николо Фаджоли и Уэстон Маккенни.