«Арсенал» интересуется двумя игроками «Ювентуса»

«Арсенал» не готов отказаться от Душана Влаховича и попытается купить его у «Ювентуса». Английский клуб был основным конкурентом туринцев в борьбе за подпись серба в прошлом сезоне.

Дела «Арсенала» идут неплохо – клуб лидирует в Премьер-лиге, но Микель Артета не доволен новичком команды Габриэлом Жезусом и хочет усилить атаку. По данным Calciomercato, лондонцы снова видят своей целью Влаховича. Душан – один из лучших нападающих в мире, и его голы регулярно выручают «Юве».

Интересно, что серб – не единственный игрок «Ювентуса», к которому присматривается «Арсенал» - Фабио Миретти тоже входит в зону интересов англичан.