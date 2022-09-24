Бывший футболист Серии А назвал легенду «Ювентуса» самым сильным противником в карьере

Бывший итальянский нападающий Давиде Москарделли, в том числе выступавший за «Болонью» и «Лечче», назвал Джорджо Кьеллини самым сложным противником за всю свою карьеру.

Кьеллини покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона, но продолжает внушать страх и действующим нападающим, и тем, кто уже завершил карьеру.

«Юве» не хватает своего капитана: в течение почти 20 лет Джорджо помогал команде завоевывать трофеи.

Москарделли на протяжении своей карьеры противостоял множеству защитников, но с Кьеллини ему было труднее всего.

«Если говорить о защитниках, то обойти Джорджо Кьеллини было почти невозможно – об был самым сложным соперником», - цитирует Москарделли Tuttomercatoweb.