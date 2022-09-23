От Куадрадо до Ди Марии: контракты пяти игроков «Ювентуса» истекают в 2023 году

Контракты сразу пяти игроков «Ювентуса» истекают в 2023 году. Давайте посмотрим на ситуацию каждого из них и оценим перспективы в клубе.

Хуан Куадрадо

Шансы колумбийца остаться в Турине очень малы, в том числе, потому что руководству не понравилось то, как в прошлом году Куадрадо отказался от долгосрочного продления соглашения.

Адриен Рабьо

«Ювентус» пытался продать француза этим летом, но из этого ничего не вышло. Таким образом, велика вероятность того, что Рабьо уйдет из клуба бесплатно. Переговоры о продлении соглашения фактически исключены, зарплата игрока в 7 млн евро сильно завышена.

Алекс Сандро

Бразилец проиграл место в основе Маттиа Де Шильо. Даже возвращение к схеме 3-5-3 не помогло ему вернуться в строй. Клуб не рассматривает возможность продления его контракта.

Карло Пинсольо

Его основная роль – мотиватор в раздевалке. Очень сложно найти более преданного клубу футболиста: Карло обожают болельщики и одноклубники, возможно он останется в «Юве» еще на один сезон.

Анхель Ди Мария

Ситуация аргентинца остается открытой: стороны решат по ходу сезона, останется Ди Мария еще на год в клубе или его европейское путешествие завершится этим летом. На сегодняшний день определенности нет.