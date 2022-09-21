Собрали реакции фанатов «Юве» на дисквалификацию Ди Марии. Мнения разделились

В матче против «Монцы» Анхель Ди Мария получил красную карточку. Теперь аргентинец пропустит две игры «Ювентуса», в том числе встречу с «Миланом».

Эпизод с красной карточкой Анхеля вызвал споры. С одной стороны, аргентинец действительно ударил соперника локтем в корпус. Но, с другой, защитник «Монцы», Армандо Иццо, весь первый тайм откровенно провоцировал Ди Марию.

Мнения фанатов разделились. Кто-то считает, что Анхель был наказан справедливо, а кто-то перекладывает вину на Иццо.

Делимся комментариями болельщиков «Ювентуса»:

💭 «А почему Иццо не получил дисквалификацию? Он виноват еще больше, чем Ди Мария!».

💭 «ВАР должен был проверить фол Иццо, а не Ди Марии».

💭 «К сожалению, кто ошибается, тот и платит. Все справедливо».

💭 «Если мы продолжим в том же духе, контракт с Ди Марией и Погба можно будет смыть в унитаз!»

💭 «Рефери должен был предупредить Иццо за фол на Паредесе. Этого не произошло, поэтому Иццо начал провоцировать Ди Марию».

💭 «Иццо, приходи на наш стадион, мы будем тебя ждать».

💭 «Извинений Ди Марии недостаточно, ущерб слишком большой. Может, было бы лучше, если бы он остался там, где был?»

💭 «У Ди Марии будет время, чтобы отдохнуть, он точно не получит травму. Возможно, за этот период он станет умнее и перестанет вестись на провокации определенных игроков».

А как вы смотрите на ситуацию с удалением Ди Марии? Делитесь своим мнением в комментариях!