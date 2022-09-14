Милик подсказал Перину во время пенальти: поляк знал, куда будет бить Жоау Мариу

В концовке первого тайма матча между «Ювентусом» и «Бенфикой» арбитр поставил пенальти в ворота хозяев поля: Миретти оказался за лицевой линией и поспешил вернуться в поле - итальянец задел ногу Рамуша в штрафной – это стало основанием для одиннадцатиметрового удара!

Жоау Мариу уверенно реализовал пенальти в ворота Матиа Перина, но перед тем, как игрок «Бенфики» нанес удар, Аркадиуш Милик подсказал Перину, куда Мариу будет бить – голкипер «Юве» не смог отразить мяч, но прыгнул в нужном направлении.

Милик везде успевает!

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