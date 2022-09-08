Де Лигт продолжает критиковать свой бывший клуб: теперь он заявил, что «Ювентус» плохо его тренировал

Голландец наслаждается началом сезона в мюнхенской «Баварии».

Защитник выступал за «Ювентус» с 2019 по лето этого года, когда потребовал перехода в Германию. «Ювентус» пошел навстречу игроку и заменил его Глейсоном Бремером, который в Турине пока своего футболка не показывает.

В то время как «Юве» столкнулся со сложностями на старте Серии А и Лиге чемпионов, «Бавария» проводит блестящую кампанию, и Де Лигт явно наслаждается своим решением об уходе.

Теперь защитник еще и раскритиковал «Ювентус», заявив, что уровень интенсивности их тренировок меньше, чем в «Баварии». Он утверждает, что именно по этой причине ему было сложно, когда он только перешел в «Баварию»

Голландец сказал Football Italia: «Я играю на тренировках против одних из лучших нападающих в мире. Сначала было сложно, но день за днем ​​ты учишься и совершенствуешься. Это очень важно для меня.

Оба режима тренировок тяжелые, но в Италии больше внимания уделяется тактике и системе, меньше интенсивности и, прежде всего, намного меньше спринтов.

В начале мне было немного тяжело, потому что я не привык к интенсивности тренировок в «Баварии», но сейчас я в хорошей форме».

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Ювентуса»! Скачивай!