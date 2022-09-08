Туринская Старушка
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От Тевеса до Куадрадо: десять памятных голов «Ювентуса» в день открытия ЛЧ

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Дебют этого года закончился поражением, но игра команды внушила болельщикам оптимизм.

Во вторник вечером «Ювентус» пережил тяжелый дебют Лиги чемпионов в Париже, проиграв «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:2.

В то время как Уэстон Маккенни сумел забить гол престижа, официальный канал клуба на YouTube напомнил нам о десяти запоминающихся ударах игроков «Старой синьоры» предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов.

Подборка включает в себя памятный дубль Карлоса Тевеса против «Мальме» в 2014 году, а также великолепные удары Марио Манджукича и Альваро Мораты в победном матче с «Манчестер Сити» в 2015 году.

Потрясающий гол Хуана Куадрадо «Атлетико Мадрид», несомненно, тоже попал в этот ролик.

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