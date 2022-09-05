Туринская Старушка
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«Ювентус» никого не ценит». Французское издание критикует Аллегри

Деян Кулусевски Деян Кулусевски
Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
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RMC Sport критикует главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед предстоящим матчем в Лиге чемпионов против «ПСЖ».

В минувшую субботу туринский клуб сыграл вничью (1-1) с «Фиорентиной», от выступления команды Аллегри остался негативный осадок.

«Аллегри зациклился на себе, он любил напоминать, что лучше некрасиво выиграть, чем красиво проиграть: в прошлом сезоне «Ювенус» остался без трофеев, следовательно, по философии тренера, воспоминать им нечего. Невыразительная игра имеет последствия.

Маттейс де Лигт перешел из «Ювентуса» в «Баварию» за цену, существенно ниже той, что заплатил за него итальянский клуб в 2019 году. Почему «Юве» так мало ценит своего молодого игрока?

Вот еще пример: Деян Кулусевки. По мнению Аллегри он был недостаточно хорош для «Ювентуса», но в АПЛ он незаменим.

Таланты уходят, а команда не становится лучше. Что же делает «Ювентус»?

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