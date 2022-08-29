Аллегри принял решение о будущем Закарии в «Ювентусе»

Денис Закария присоединился к «Ювентусу» в январе, когда команде Аллегри срочно требовалось усиление. Он был одним из основных игроков «Боруссии М», поэтому «Юве» вовремя подписал его, не позволив продлить контракт с немецким клубом.

Полузащитник играет важную роль в команде Аллегри, хотя ходит множество слухов о том, что он может покинуть «Ювентус», если клубу не удастся продать Адриена Рабьо или Артура Мело.

«Бьянконери» нужно расстаться с одним из полузащитников, чтобы подписать Леандро Паредеса.

Трансферное окно близится к своему закрытию и, по сообщениям Calciomercato, Макс Аллегри принял окончательное решение – сохранить швейцарского футболиста. Он убежден, что Закария – важная часть команды и не хочет с ним расставаться.