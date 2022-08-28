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Аллегри рассказал о состоянии Рабьо. Адриен вынужденно покинул поле в матче против «Ромы»

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В интервью изданию Sky Sport главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал журналистам о состоянии Рабьо, который преждевременно покинул поле из-за проблем со здоровьем: 

«У Адриана были судороги, но ему было неприятно уходить с поля. Он беспокоился из-за критики в его сторону. Он обладает удивительными качествами! Его оценивают несправедливо. Но этот матч он провел хорошо, отлично показал свою технику».

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Есть и хорошие новости! Вот-вот в строй вернутся некоторые игроки «Ювентуса», речь идет о Кьезе, Ди Марии, Погба и капитане «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

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