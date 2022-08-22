Макс Аллегри отказался прямо отвечать на вопрос о трансфере Закарии

По слухам, Денис Закария может покинуть «Ювентус» этим летом, хотя он только в январе пришел в команду.

Полузащитник провел пол сезона в клубе, и болельщики ждут, что он покажет все, на что способен в новом сезоне.

Однако, Закария может покинуть Турин раньше, чем ожидалось. Дело в том, что «Ювентусу» нужно продать одного полузащитника, чтобы добавить в команду Леандро Паредеса.

Идеальные кандидаты на выход – Адриен Рабьо и Артур Мело, однако, на этих двоих нет претендентов, поэтому, вполне вероятно, что «Ювентус» будет вынужден продать Закарию.

На прошедшей пресс-конференции Макса Аллегри спросили, доступен ли Закария на трансферном рынке. Тренер отказался прямо отвечать на этот вопрос.

«Закария в хорошей форме, он провел отличный матч, я доволен его действиями. Я не говорю о трансферном рынке. До 31 августа еще есть время, произойти может все что угодно. До этого момента у нас есть матчи, мы, как команда сосредоточены на том, чтобы подготовиться к ним наилучшим образом и победить. Остальным занимается руководство клуба», - цитирует тренера IlBianconero.