Туринская Старушка
Блог

Макс Аллегри отказался прямо отвечать на вопрос о трансфере Закарии

Денис Закария Денис Закария
Ювентус Ювентус
Клубы
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Футбол Футбол

По слухам, Денис Закария может покинуть «Ювентус» этим летом, хотя он только в январе пришел в команду.

Полузащитник провел пол сезона в клубе, и болельщики ждут, что он покажет все, на что способен в новом сезоне.

Однако, Закария может покинуть Турин раньше, чем ожидалось. Дело в том, что «Ювентусу» нужно продать одного полузащитника, чтобы добавить в команду Леандро Паредеса.

Идеальные кандидаты на выход – Адриен Рабьо и Артур Мело, однако, на этих двоих нет претендентов, поэтому, вполне вероятно, что «Ювентус» будет вынужден продать Закарию.

На прошедшей пресс-конференции Макса Аллегри спросили, доступен ли Закария на трансферном рынке. Тренер отказался прямо отвечать на этот вопрос.

«Закария в хорошей форме, он провел отличный матч, я доволен его действиями. Я не говорю о трансферном рынке. До 31 августа еще есть время, произойти может все что угодно. До этого момента у нас есть матчи, мы, как команда сосредоточены на том, чтобы подготовиться к ним наилучшим образом и победить. Остальным занимается руководство клуба», - цитирует тренера IlBianconero.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные