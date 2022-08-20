«Сильнейший нападающий Серии А». Костич высоко оценивает Душана Влаховича

В пятницу Филип Костич провел свою первую пресс-конференцию в качестве игрока «Ювентуса». 29-летний полузащитник должен усилить команду Макса Аллегри.

Костич уже дебютировал в матче с «Сассуоло», сыграв во втором тайме, но ожидается, что в ближайший понедельник серб сможет показать себя во всей красе с первых минут матча с «Сампдорией».

Во время пресс-конференции журналистов интересовали отношения футболиста с его соотечественником и игроком «Ювентуса» - Душаном Влаховичем.

Бывший игрок «Айнтрахта» признал большую роль Влаховича в «Ювентусе», назвав его лучшим нападающим в Серии А.

«Ювентус» - особенный клуб. Я уже общался с Душаном, он говорил о том, насколько важен «Ювентус», я сразу все понял», - сказал Костич DAZN.

«Он очень счастлив, что я присоединился к команде. Замечательно быть частью «Ювентуса», одного из величайших клубов в мире. Я очень горд».

«Очень важно, что есть кто-то с кем можно поговорить на родном языке. Я бесконечно рад, что Душан рядом»

«Он – сильнейший нападающий в Серии А. Мне повезло играть с ним».

«Я следил за «Ювентусом» и ценю всех великих чемпионов, выступавших за этот клуб. Мне нравится, что здесь есть ДНК победителей».

Костич гордится победой в Лиге Европы в прошлом сезоне, хотя его «Айнтрахт» и считали аутсайдером. Он также понимает, что его выдающаяся игра в немецком клубе открыла ему двери в «Ювентус».