Возможный состав «Ювентуса» на матч с «Сампдорией» и две причины для головной боли у Аллегри

Несмотря на победу 3-0 в матче первого тура Серии А над «Сассуоло», «Ювентус» может внести некоторые корректировки в состав на игру с «Сампдорией», которая состоится 22 августа.

С учетом травм в команде, Аллегри придется импровизировать и есть несколько позиций, которые вызывают у тренера головную боль.

Поль Погба и Анхель Ди Мария травмированы, к ним присоединился и Леонардо Бонуччи, он не сможет сыграть из-за мышечной перегрузки.

По сообщениям Gazzetta dello Sport, Макс Аллегри будет придерживаться схемы 4-3-3. Душан Влахович возглавит атаку, на флангах ему помогут Хуан Куадрадо и Филип Костич. Серб уже дебютировал за «Юве», получив игровое время во втором тайме против «Сассуоло», но в этот понедельник у него есть шанс сыграть с первых минут, если только его место не займет Мойзе Кин.

Мануэль Локателли займет позицию в полузащите вместе с Уэстоном Маккенни, еще одно место в тройке остается вакантным. Денис Закария мог бы считаться фаворитом, но он не в лучшей физической форме, поэтому у Адриена Рабьо и Фабио Миретти есть шанс заменить швейцарца.

В обороне сыграет трио бразильцев: Данило, Глейсон Бремер и Алекс Сандро, но пока неизвестно, кто заменит Бонуччи: Ругани или Федерико Гатти.