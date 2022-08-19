Туринская Старушка
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Костич поделился деталями разговора с Влаховичем перед переходом в «Ювентус»

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Сегодня Филип Костич был представлен как игрок «Ювентуса». На пресс-конференции серб рассказал о своем разговоре с Влаховичем перед переходом в новый клуб: 

Kostić: "I'm ready to give my all!" - Juventus

«Когда мы были в сборной, Влахович спросил меня, что я думаю о «Ювентусе». Он сказал, что будет рад видеть меня в команде, он рассказал мне много хорошего о клубе. Когда я приехал в Турин, убедился, что его слова были правдивыми». 

Костич также поговорил с журналистами о своем игровом номере: 

«Нет конкретной причины, по которой я выбрал 17-й номер. Он был свободен в сборной, и я решил взять его и в «Ювентусе». Я не обращаю особого внимания на такие вещи».

Костич хочет удивлять. В прошлом сезоне он выиграл Лигу Европы и теперь стремится к качественному скачку. Цель – Лига чемпионов.

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