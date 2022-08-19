Рабьо называют маменькиным сынком. Но мало кто знает печальную историю его семьи

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер игрока сорвался. Сообщалось, что француз требовал гарантированные надбавки на время своего пребывания в Манчестере, а его мать, которая выступает в роли агента игрока, требовала 8-10 миллионов евро в виде комиссионных.

Болельщики «Ювентуса» считают, что мама Рабьо негативно влияет на карьеру игрока, фанаты полагают, что их отношения «болезненные», кто-то даже называет Адриена маменькиным сынком.

Но мало кто знает, какую драму пришлось пережить семье Рабьо.

В 2007 году отец Адриена перенес серьезный инсульт, вследствие чего у мужчины развился синдром запертого человека. Для этого заболевания характерны полная потеря речи и паралич при полной сохранности сознания и чувствительности. Люди, страдающие синдромом запертого человека, общаются путем движения глаз и моргания.

Единственный способ общения отца Адриена с близкими – движение его левого глаза.

История семьи Рабьо стала известна общественности в 2011 году, когда «ПСЖ» организовал товарищеский матч с «Осером», чтобы отец Адриена Мишель Прово впервые смог увидеть игру своего сына. К сожалению, больше у Мишеля не было возможности наблюдать за выступлением Адриена.

Тогда юный игрок парижского клуба, забив два гола в первом тайме, попросил замену, чтобы посмотреть матч в компании отца.

«Он передал мне свою страсть к футболу и к "ПСЖ"», — сказал Адриен журналисту после игры.

Мишель Прово умер 27 января 2019 года, через 12 лет после перенесенного инсульта. Зная печальную историю семьи Рабьо, кажется неуместным подкалывать Адриена и шутить над его родными.