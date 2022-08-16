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Клопп объясняет, почему Де Лигт предпочел «Ювентусу» «Баварию»

Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предположил, что у Маттейса де Лигта больше шансов на развитие в «Баварии», чем в «Ювентусе».

Голландец присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года и в это трансферное окно покинул клуб.

Де Лигт был ключевым игроком «Ювентуса» и пользовался доверием тренеров. Однако, он попросил руководство отпустить его до старта нового сезона.

«Бавария» - один из крупнейших клубов Европы, они чаще добивались успеха на европейской арене в последние 10 лет, чем «Ювентус». Мюнхенский клуб продолжает доминировать в Бундеслиге.

Юрген Клопп считает, что для Де Лигта это более привлекательный вариант, чем «Ювентус».

«Привлекательность «Баварии» нельзя недооценивать. Вероятность побед и славы в этом клубе весьма высока, она выше, чем, например, в «Ювентусе». Мы говорим о клубе мирового уровня, надежного, как скала с финансовой точки зрения и одного из самых успешных в истории, в том числе по этой причине», - заявил тренер в интервью изданию Kicker.

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