Лука Тони «Влаховичу повезло, что рядом есть такой игрок, как Ди Мария»

Бывший нападающий Серии А Лука Тони считает, что Душану Влаховичу повезло играть с таким нападающим, как Анхель Ди Мария.

Аргентинец перешел в «Ювентус» этим летом, как свободный агент. Он остается одним из лучших форвардов в мире. Ди Мария ежегодно делает рекордное количество голевых передач. Похоже, что ему приятнее помогать товарищам, чем забивать самому.

Лука Тони знает насколько хороший ассистент важен для нападающего.

«Влаховичу очень повезло, что рядом есть такой игрок, как Ди Мария. Он один из лучших партнеров для нападающего, он из тех, кто больше любит делать передачи, чем самостоятельно забивать. Когда любой другой игрок попытается ударить, Анхель сделает пас. Хотя мы видели и его невероятные голы. Он фантастический игрок», - цитирует Луку Тони Calciomercatoweb.