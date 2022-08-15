Ди Мария и Бремер впервые сыграют за «Юве». Вспоминаем самые ожидаемые дебюты «бьянконери» за последние годы

Для любой команды после провального сезона первый матч новой кампании становится важным испытанием, проверкой на прочность. «Ювентус» не исключение.

В сегодняшнем матче против «Сассуоло» все внимание зрителей будет приковано к новичкам клуба, которые этим вечером впервые примерят футболку «Ювентуса» в официальной встрече. Со стартовым свистком на поле появятся Ди Мария и Бремер. Костич и Гатти могут вступить в игру с замены во втором тайме.

Аллегри, как известно, медленно налаживает контакт с новичками, ему нужно время, чтобы интегрировать их в команду. Однако многочисленные травмы игроков вынудят тренера выпустить новичков на поле.

Дебюты хороши для нападающих. Игуаин и Влахович забили через несколько минут после выхода на поле, а вот Роналду потребовалось четыре матча, чтобы впервые отличиться за «Юве».

Де Лигт, которого сменил Бремер, появился в стартовом составе «Юве» в матче против «Наполи», та безумная встреча закончилась со счетом 4:3.

Бремер, безусловно, надеется на более спокойный дебют, а Ди Мария будет подражать своему соотечественнику Игуаину. Посмотрим, как покажут себя новички в первом официальном матче за «Ювентус».