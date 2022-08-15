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Ди Мария и Бремер впервые сыграют за «Юве». Вспоминаем самые ожидаемые дебюты «бьянконери» за последние годы

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Для любой команды после провального сезона первый матч новой кампании становится важным испытанием, проверкой на прочность. «Ювентус» не исключение.

В сегодняшнем матче против «Сассуоло» все внимание зрителей будет приковано к новичкам клуба, которые этим вечером впервые примерят футболку «Ювентуса» в официальной встрече. Со стартовым свистком на поле появятся Ди Мария и Бремер. Костич и Гатти могут вступить в игру с замены во втором тайме. 

Official | Filip Kostić signs for Juventus! - Juventus

Аллегри, как известно, медленно налаживает контакт с новичками, ему нужно время, чтобы интегрировать их в команду. Однако многочисленные травмы игроков вынудят тренера выпустить новичков на поле.

Дебюты хороши для нападающих. Игуаин и Влахович забили через несколько минут после выхода на поле, а вот Роналду потребовалось четыре матча, чтобы впервые отличиться за «Юве». 

Де Лигт, которого сменил Бремер, появился в стартовом составе «Юве» в матче против «Наполи», та безумная встреча закончилась со счетом 4:3.

Бремер, безусловно, надеется на более спокойный дебют, а Ди Мария будет подражать своему соотечественнику Игуаину. Посмотрим, как покажут себя новички в первом официальном матче за «Ювентус».

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