«Они хороши, но им нужно выбрать правильный путь»: Аллегри о молодежи «Ювентуса»

Во время очередной пресс-конференции Массимилиано Аллегри высказался о молодежи «Ювентуса», дав юным футболистом своеобразное наставление:

«Что касается молодежи, мы еще не решили, кто останется, а кто уйдет. Это зависит от того, как будет развиваться рынок, одно можно сказать наверняка: молодежь у нас очень хорошая, и я счастлив. Одно дело оценивать, хороши ли они, другое дело — выбрать правильный путь. Бесполезно держать их здесь, при этом не давая им игрового времени».

Единственный, кто наверняка останется в команде, это Фаджоли, чей контракт был продлен до 2026 года. Неясно, что будет с Миретти и Кином, а Ровелла находится в одном шаге от перехода в «Монцу».