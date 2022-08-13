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«Я всегда буду относиться к «Ювентусу» с огромным уважением», — Де Лигт ответил Бонуччи

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В конце июля Леонардо Бонуччи осудил Маттейса де Лигта за слова голландца о «Ювентусе» после перехода в «Баварию». Тогда Бонуччи призвал Маттейса проявить уважение к своему бывшему клубу. 

Бонуччи высказался об уходе де Лигта из «Ювентуса» ⊕ Новости футбола на Footballhd.ru

В интервью изданию Telegraaf Де Лигт решил ответить Леонардо: 

«Это не было критикой «Ювентуса». Вовсе нет, потому что я всегда буду относиться к этому клубу с большим уважением. Для меня это был просто факт — нельзя довольствоваться нашим результатом, всем нужно поднять планку, и мне в том числе».

Уход Маттейса из «Юве» получился не самым красивым. Однако, возможно, в словах защитника есть толика правды: «Ювентусу» необходимо прогрессировать, чтобы команда смогла побороться за трофеи в этом сезоне. Сдается, после летних трансферов «Юве» может на это рассчитывать. Осталось лишь разобраться с большим количеством травм. 

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