Аллегри отстранил Мойзе Кина от работы с первой командой. У итальянца проблемы с дисциплиной

Его место в атаке занял молодой Матиас Соуле.

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин был отстранён от команды за опоздание на один из матчей. Его место в атаке занял молодой футболист Матиас Соуле. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, итальянский клуб хотел досрочно завершить аренду 22-летнего игрока из «Эвертона» (до 2023 года), но Мойзе провёл хорошую предсезонную подготовку и дважды забил в ворота «Барселоны» (2:2) в товарищеском матче.

Кин играл за «Ювентус» с 2011 по 2019 год. Затем он перешёл в «Эвертон», а уже через сезон был арендован французским «ПСЖ». Ещё через сезон его на два года арендовал «Ювентус» с опцией выкупа.

Кин — нападающий сборной Италии. За национальную команду он дебютировал в 2018-м и с тех пор в 12 матчах забил четыре гола.