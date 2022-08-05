Агент Костича скоро встретится с представителями «Юве». У «Айнтрахта» есть причина, чтобы ускорить трансфер

Вот-вот состоится решающая встреча между представителями Костича и руководством «Ювентуса». Фабрицио Романо сообщает, что серб, выбирая между «Вест Хэмом» и «Ювентусом», отдал предпочтение туринскому клубу.

Есть еще один фактор, который может ускорить трансфер Костича: сезон немецкого футбола уже стартовал, «Айнтрахт» провел первый матч в Бундеслиге, а 10 августа франкфуртцы сразятся с мадридским «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА. Не будем забывать и про Кубок Германии, в котором «орлы» уверенно обыграли «Магдебург» со счетом 4:0, Костич, кстати стал автором голевого паса. А вот в Бундеслиге «Бавария» обыграла «Айнтрахт» со счетом 6:1, Костич не показал ничего интересного и был заменен в концовке второго тайма.

Учитывая такой напряженный график, «Айнтрахту» необходимо понимать, останется ли один из ведущих игроков клуба в команде. В Турине, кажется, есть уверенность в том, что трансфер состоится и Аллегри получит свое четвертое усиление.