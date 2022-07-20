Бремер vs Де Лигт. Сравним статистику прошлого и будущего обороны «Ювентуса»

Переход Глейсона Бремера в «Ювентус» произвел фурор за последние пару часов, задача игрока сделать все, чтобы болельщики не жалели о продаже Де Лигта «Баварии».

Предлагаем посмотреть статистику Opta и сравнить защитников:

Если говорить о касаниях мяча, то у Де Лигта показатели лучше, чем у Бремера: 1999 у Маттейса против 1973 теперь уже у бывшего защитника «Торино».

Зато бразилец существенно опережает голландца по восстановленным мячам: 284 против 129.

Бремер уступает по игре головой, если смотреть на процент выигранных дуэлей в воздухе, то лидер снова Де Лигт: 63,12% против 46,98%.

На земле снова успешнее Де Лигт: 59,55% выигранных дуэлей, против 50% у Бремера.

Зато по перехватам у Бремера серьезное преимущество: 105 мячей против всего 26 у Де Лигта.

А как вы думаете, сможет ли Бремер заменить Де Лигта?