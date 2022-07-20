«Юве» зачищает состав: команду могут покинуть еще 8 футболистов

С начала лета «Ювентус» уже расстался с несколькими футболистами. Легендарный капитан Джорджо Кьеллини завершил свой контракт и перебрался в МЛС, где планирует повесить бутсы на гвоздь.

Пауло Дибала и Федерико Бернардески не смогли договориться с клубом о продлении контрактов и ушли в «Рому» и «Торонто», Маттейс Де Лигт был выгодно продан «Баварии», а Альваро Мората вернулся в «Атлетико».

Однако, до закрытия трансферного окна еще несколько игроков могут покинуть «Ювентус». Будущее Даниэле Ругани зависит от новых трансферов команды. Если «Юве» подпишет замены Кьеллини и Де Лигту, то Ругани станет третьим центральным защитником, покинувшим клуб этим летом.

Tutto Sport сообщает, что Алекс Сандро и Лука Пеллегрини могут быть проданы, если поступит выгодное предложение. «Ювентус» уже подписал нового левого защитника - Андреа Камбьясо, но отправил его в аренду в «Болонью».

Ожидается, что клуб избавится от Аарона Рэмзи, «Юве» хочет расторгнуть с ним контракт. Артур тоже скорее всего уедет из Турина, за ним могут последовать Ардриен Рабьо и Николо Ровелла.

И, наконец, будущее Мойзе Кина в клубе под вопросом. Прошлый сезон после возвращения в «Юве» получился для нападающего сложным, хотя сейчас во время предсезонки он демонстрирует проблески прогресса.