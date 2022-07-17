Шесть молодых защитников, которые могут заменить Де Лигта в «Ювентусе»

Мюнхенская «Бавария» серьезно настроена на покупку Маттейса Де Лигта, поэтому «Ювентусу» нужно начать думать над тем, кто сможет заменить талантливого голландца.
Мы решили немного помочь спортивному директору туринцев и подготовили список из шести молодых и перспективных защитников, способных стать прочным фундаментом обороны «Ювентуса» на долгие годы.
Йошко Гвардиол
Игрок «Лейпцига» родился в 2002 году, но уже разрывает Бундеслигу вместе с «быками». Йошко высокий, атлетичный, у него отличная скорость и хорошо развито индивидуальное мастерство.
Рыночная стоимость: 30 миллионов.
Вильям Салиба
Вильяму 21 год, он играет за «Арсенал», но последний сезон провел в аренде у «Марселя». Защитник отлично проявил себя в Лиге Европы в матче против «Лацио». Рост Вильяма – 193 см, он хорош в воздушных дуэлях и уже дебютировал в сборной Франции под руководством Дешама.
Рыночная стоимость: 30 миллионов.
Максанс Лакруа
Защитником «Вольфсбурга» 2000 года рождения также интересуется «Наполи». Рост Лакруа – 190 см, «волки» провели неважный сезон в Бундеслиге и, вероятно, в этом розыгрыше турнира будут рассчитывать на защитника.
Смущают отступные игрока, которые достигают 40 миллионов евро, его контракт истекает в 2025 году.
Жюль Кунде
Футболист родился в 1998 году, выступает за «Севилью». За Кунде гонятся несколько топовых клубов, в числе которых «ПСЖ», «Челси» и «Барселона». Несмотря на невысокий рост (178 см), он невероятный снайпер, у него также отличная техника.
Рыночная оценка: 60 миллионов.
Пьеро Инкапиэ
Очередной представитель Бундеслиги, футболист 2002 года рождения. За эквадорцем следит «Наполи». Некоторые эксперты называют Пьеро лучшим молодым центральным защитником в Южной Америке.
Рыночная стоимость: 25 миллионов.
Артюр Теате
Игрок «Болоньи» в прошлом сезоне проявил себя как один из лучших защитников в итальянской лиге. Артюр родился в Бельгии в 2000 году и видится экспертам крайне перспективным футболистом.
Рыночная стоимость: 15 млн евро.
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