Туринская Старушка
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Шесть молодых защитников, которые могут заменить Де Лигта в «Ювентусе»

Вильям Салиба Вильям Салиба
Максанс Лакруа Максанс Лакруа
Пьеро Инкапиэ Пьеро Инкапиэ
Артюр Теате Артюр Теате
Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
Жюль Кунде Жюль Кунде
Йошко Гвардиол Йошко Гвардиол
Ювентус Ювентус
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Мюнхенская «Бавария» серьезно настроена на покупку Маттейса Де Лигта, поэтому «Ювентусу» нужно начать думать над тем, кто сможет заменить талантливого голландца.

Мы решили немного помочь спортивному директору туринцев и подготовили список из шести молодых и перспективных защитников, способных стать прочным фундаментом обороны «Ювентуса» на долгие годы. 

Йошко Гвардиол 

Хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Об этом сообщает Get French Football.. | ВКонтакте

Игрок «Лейпцига» родился в 2002 году, но уже разрывает Бундеслигу вместе с «быками». Йошко высокий, атлетичный, у него отличная скорость и хорошо развито индивидуальное мастерство. 

Рыночная стоимость: 30 миллионов.

Вильям Салиба

Вильяму 21 год, он играет за «Арсенал», но последний сезон провел в аренде у «Марселя». Защитник отлично проявил себя в Лиге Европы в матче против «Лацио». Рост Вильяма – 193 см, он хорош в воздушных дуэлях и уже дебютировал в сборной Франции под руководством Дешама.

Рыночная стоимость: 30 миллионов.

Максанс Лакруа

Защитником «Вольфсбурга» 2000 года рождения также интересуется «Наполи». Рост Лакруа – 190 см, «волки» провели неважный сезон в Бундеслиге и, вероятно, в этом розыгрыше турнира будут рассчитывать на защитника.

Смущают отступные игрока, которые достигают 40 миллионов евро, его контракт истекает в 2025 году.  

Жюль Кунде 

Определились три топ-претендента на Жюля Кунде | Футбол 24

Футболист родился в 1998 году, выступает за «Севилью». За Кунде гонятся несколько топовых клубов, в числе которых «ПСЖ», «Челси» и «Барселона». Несмотря на невысокий рост (178 см), он невероятный снайпер, у него также отличная техника. 

Рыночная оценка: 60 ​​миллионов.

Пьеро Инкапиэ

Очередной представитель Бундеслиги, футболист 2002 года рождения. За эквадорцем следит «Наполи». Некоторые эксперты называют Пьеро лучшим молодым центральным защитником в Южной Америке. 

Рыночная стоимость: 25 миллионов.

Артюр Теате

Игрок «Болоньи» в прошлом сезоне проявил себя как один из лучших защитников в итальянской лиге. Артюр родился в Бельгии в 2000 году и видится экспертам крайне перспективным футболистом. 

Рыночная стоимость: 15 млн евро.

 

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