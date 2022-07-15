Бразилец из «Арсенала» или испанец из «Вильяреала»: «Ювентус» нашел замену Де Лигту

«Ювентус» начал переговоры с «Вильярреалом» о покупке Пау Торреса, утверждает Gazzetta dello Sport, и пытается снизить запрашиваемую цену в 50 миллионов евро.

«Бьянконери» нужен новый защитник, который заменит Маттейса де Лигта, который этим летом ведет переговоры о переходе в мюнхенскую «Баварию».

Их основными целями были Калиду Кулибали , которому завтра предстоит медицинский осмотр в «Челси», и центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер , который близок к переходу в «Интер» .

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Пау Торрес через своих агентов дал добро на начало переговоров с «Ювентусом». Утверждается, что прошлым летом он отказался от перехода в «Тоттенхэм», получив обещания руководства испанского клуба, что ему будет разрешено уйти в 2022 году.

Запрашиваемая цена составляет 50 миллионов евро, что неприемлимо для «Ювентуса», но они готовы вести переговоры с «Вильярреалом».

Пау Торресу 25 лет, он провел 19 матчей за сборную Испании и забил один гол. Он воспитанник молодежной академии «Вильярреала» и играл за нее всю свою карьеру, за исключением аренды в «Малаге» в сезоне 2018/19.

Другим кандидатом на замену Де Лигту может быть Габриэл из «Арсенала», чей трансфер оценивается в 40 миллионов евро.