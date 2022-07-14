Голкипер «Юве» проведет будущий сезон в «Перудже» на правах аренды

У «Ювентуса» выдалось активное лето и можно ожидать, что до закрытия трансферного окна в клубе еще будут перемены.

«Юве» подписал Поля Погба и Анхеля Ди Марию, но не забыл и о талантах своей молодежной команды. Не все футболисты смогут получить игровое время под руководством Макса Аллегри, поэтому их необходимо продать или отправить в аренду.

Так, «Ювентус» позволил Стефано Гори покинуть клуб на правах аренды, 26-летний голкипер присоединится к «Перудже» и предстоящий сезон проведет в Серии В.

Гори попал в Турин из Пизы в 2020 году, но большую часть времени провел в аренде в «Пизе» и в «Комо».