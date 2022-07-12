Де Лигта не продадут дешевле 80 миллионов евро. «Юве» отклонил 60-миллионое предложение «Баварии»

Переговоры могут продолжатся аж до сентября.

Начальное предложение мюнхенской «Баварии» по Маттейсу де Лигту было отклонено « Ювентусом», утверждает Ромео Агрести из Goal.

Клубы пока далеки от взаимопонимания относительно реальной стоимости голландца, но они будут продолжать обсуждать сделку.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич даже лично ездил в Турин, чтобы лично провести переговоры с руководством "Юве".

Немецкий суперклуб очень хотят заключить сделку, но для этого им придется заплатить значительную компенсацию.

Сообщается, что «Ювентус» запрашивает около 80-90 миллионов евро, ранее Де Лигт заявил, что не планирует подписывать новый контракт с Турином.