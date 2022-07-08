Влахович может быть доволен переходами Погба и Ди Марии - они топовые ассистенты

Приход Анхеля Ди Марии и Поля Погба в "Ювентус" может очень сильно обрадовать Душана Влаховича.

По данным WyScout, среднесезонное количество передач под удар у аргентинца и француза за последние семь сезонов составляет примерно 139,3.

Погба и Ди Мария - прирожденные ассистенты.

Поль показывал это еще в своем первом периоде в "Юве". Например, в своем последнем итальянском сезоне он отдал 13 ассистов. И это мы не говорим об огромном количестве ключевых пасов.

Даже в прошлом провальном сезоне в "МЮ" Погба успел сделать 9 голевых передач.

У Ди Марии этот показатель еще лучше - если брать все турниры, аргентинец делает минимум 10 ассистов в каждом сезоне.

Но у Анхеля были и сезоны с 19-ю ассистами в ПСЖ за сезон Лиги 1, в "Реале" тоже с этим показателем было все отлично.

Да что тут говорить, он даже в "МЮ" за сезон в АПЛ сделал 12 ассистов, хотя игра там у него не шла:

Сколько Влахович сможет забить голов в следующем сезоне с передач Погба и Ди Марии?